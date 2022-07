Bei einer Party soll ein Mann am Freitagabend mit einer Waffe von einem Balkon in Berlin-Marzahn geschossen haben. Damit habe er ein Sondereinsatzkommando auf den Plan gerufen. Ersten Erkenntnissen von vor Ort zufolge, sei der Vorfall gegen 20 Uhr in der Wittenberger Straße geschehen.

Besorgte Anwohner hätten daraufhin die Berliner Polizei alarmiert, die das SEK hinzuzog. Schwer bewaffnete Beamte sollen die Wohnung gestürmt haben, in der sich zwei Männer und eine Frau befunden haben sollen. Die Männer seien von den Beamten überwältigt und vorläufig festgenommen worden.

Bei der Durchsuchung der Wohnung fanden die Einsatzkräfte laut ersten Informationen mindestens eine Schreckschusspistole. Die Polizei habe die weiteren Ermittlungen übernommen, hieß es weiter.