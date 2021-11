Berlin - Sechs Menschen, darunter vier Kinder, sind in Folge eines Wohnungsbrandes in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Nach Angaben der Feuerwehr hatte am frühen Morgen ein Kinderwagen im Erdgeschoss des Gebäudes aus noch unbekannter Ursache Feuer gefangen.

#Brand in einem Wohnhaus in der #Grüntaler_Straße in #Gesundbrunnen. Die #Personenrettung und #Brandbekämpfung sind eingeleitet. Aufgrund der Lage wurde das Alarmierungsstichwort #MANV gegeben. 72 Einsatzkräfte sind im Einsatz. Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) November 6, 2021

Der Brand wurde gelöscht, bevor er sich ausbreiten konnte. Die Polizei hat inzwischen die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.