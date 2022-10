Ein 21-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Mittwoch in Berlin-Wedding bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde der junge Mann von einer Tram erfasst, nachdem er eine rote Ampel missachtet haben soll.

Demnach soll der E-Scooter-Fahrer gegen 13.35 Uhr aus der Genther Straße in Richtung Lüderitzstraße gefahren sein. Beim Überfahren der Seestraße soll der Mann die rote Ampel ignoriert haben und ungebremst auf eine Tram der Linie M50 in Richtung Virchow-Klinikum zugefahren sein.

Trotz einer Gefahrenbremsung des 43- jährigen Tramführers kam es zur Kollision. Dabei wurde der junge Mann kurzzeitig mitgeschliffen. Er wurde mit multiplen Knochenbrüchen und Verletzungen des Kopfes zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt.