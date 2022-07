Ein Mann wurde Mittwochnacht bei einem Verkehrsunfall im Berliner Ortsteil Plänterwald schwer verletzt. Der 31-Jährige war kurz vor 23 Uhr auf der Straße Am Treptower Park von der Matthesstraße kommend in Richtung Moosdorfstraße unterwegs. Dabei kam er mit dem Transporter nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Lichtmast.

Bei dem Unfall wurde ein 29 Jahre alter Beifahrer des Mannes so schwer am Kopf und am Oberkörper verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten, wo er stationär aufgenommen wurde. Polizeieinsatzkräfte stellten bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch fest, beschlagnahmten seinen Führerschein und brachten ihn in Polizeigewahrsam, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte führt die weiteren, noch andauernden Ermittlungen.