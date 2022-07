Eine Kleinwagenfahrerin hat in der Nacht zu Sonntag einen Mann auf der Bundesstraße 96A in Schönefeld erfasst. Wie Reporter von vor Ort berichten, befand sich aus bisher ungeklärter Ursache auf der komplett dunklen Fahrbahn der zweispurigen Straße Richtung Blankenfehlde-Mahlow direkt gegenüber vom BER ein Mann. Auf der Kraftfahrstraße sind 100 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeit zulässig.

Die Fahrerin eines Kleinwagens der Marke „KIA“ konnte demnach gegen 0.40 Uhr nur noch versuchen auszuweichen, als der dunkel gekleidete Mann im Lichtkegel ihres Autos auftauchte. Trotzdem erfasste sie den Mann offenbar noch knapp mit der rechten Fahrzeughälfte im Frontbereich an Frontscheibe, Tür und Teilen des Hecks. Zeugen zufolge erfasste die Frau den Mann mit knapp 70/ 80 Kilometern pro Stunde.

Morris Pudwell. Die Autofahrerin erfasste den Fußgänger im Frontbereich.

Der Mann flog durch die Luft und blieb regungslos auf der Fahrbahn liegen, heißt es. Alarmierte Rettungskräfte verbrachten den Schwerverletzten in einen RTW und behandelten ihn mit einem dazu alarmierten Notarzt, so Zeugen. Die Verletzungen des Mannes erwiesen sich vor Ort wohl als so schwer, dass die fliegende Intensivstation „Christoph Berlin“ (ITH BERLIN) ebenfalls an die Einsatzstelle gerufen wurde. Nach fast 60 Minuten soll der Patient stabil genug gewesen sein, um abgeflogen werden zu können.

Der Zustand des Verletzten ist offenbar ungewiss. Er soll ins Unfallkrankenhaus Marzahn geflogen worden sein. Die Frau soll deutlich unter dem Eindruck des Geschehenen gestanden haben und wurde offenbar wenig später von Angehörigen abgeholt. Aus welchen Gründen der Mann die Bundesstraße querte, ist unklar. Die Waßmannsdorfer Chaussee war offenbar in Richtung Blankenfelde-Mahlow und der Gegenrichtung Berlin für knapp 1,5 Stunden gesperrt. Es soll, auch zu der nächtlichen Stunde, zu Staus in beide Richtungen gekommen sein.