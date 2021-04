Berlin - Im Berlin-Pankow hat sich am Dienstag an der Wisbyer Straße Ecke Prenzlauer Allee ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei hat ein LKW nach ersten Informationen eine Person erfasst und schwer verletzt. Das bestätigte die Polizei Berlin. Die Straße ist derzeit in beiden Richtungen gesperrt, auch die Prenzlauer Allee und die Dunckerstraße sind von den Sperrungen betroffen. Der Straßenbahn- und Busverkehr ist in der Nähe der Unglücksstelle im Moment eingeschränkt. Wie es zu dem Unfall kam und wie es der verunglückten Person geht, ist noch nicht bekannt. Der Einsatz läuft noch.

Aufgrund des #Unfalls auf der Wisbyer Straße in #PrenzlauerBerg sind zahlreihe #BVG-Linien unterbrochen. pic.twitter.com/o1A99ZrY5C — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) April 27, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Schwerer #Verkehrsunfall #Wisbyer_Straße Ecke #Prenzlauer_Allee. Eine Person wurde durch ein Fahrzeug schwer verletzt und kam mit Notarzt-Begleitung in ein #Notfallzentrum. Umfangreiche Verkehrssperrungen. Einsatzstelle an @polizeiberlin übergeben @VIZ_Berlin pic.twitter.com/kh1S2E7ZMk — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) April 27, 2021 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz