Nach der tödlichen Messerattacke auf eine Frau in Berlin-Pankow befindet sich der tatverdächtige Ehemann des Opfers nun in Untersuchungshaft. Wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Samstagabend mitteilte, wurde gegen 42-Jährigen ein Haftbefehl wegen Verdachts auf Totschlag erwirkt.

Der Mann, der laut Polizeiangaben sechs gemeinsame Kinder mit dem 31-jährigen Opfer hat, soll seine Frau am Freitagmorgen auf offener Straße mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Die Tat ereignete sich gegen 10 Uhr an der Ecke Mühlenstraße / Maximilianstraße gegenüber von einem italienischem Restaurant. Der 42-Jährige wurde etwa drei Stunden später festgenommen, als er zurück zum Tatort kam.

Zeugen hätten ihn wiedererkannt, so die Polizei.

Die #StaatsanwaltschaftBerlin hat #Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags erwirkt. Der Tatverdächtige ist in Untersuchungshaft. https://t.co/T31i5jRJq6 — Generalstaatsanwaltschaft Berlin (@GStABerlin) April 30, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Die Polizei und Staatsanwaltschaft wandte sich am Samstag an die Öffentlichkeit. Ermittler einer Mordkommission bitten mutmaßliche Zeugen der Tat, Hinweise, Foto- oder Videomaterial an die Behörden weiterzuleiten.