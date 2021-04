Berlin - Etwa 100 Beamte der Polizei Berlin durchsuchen seit dem Donnerstagmorgen zwei Wohnungen in Neukölln. Eine Wohnung befindet sich in der Sonnenallee, die andere in der Wildenbruchstraße. Zu letzterer Wohnung musste das SEK hinzugezogen werden. Das bestätigte eine Sprecherin der Berliner Zeitung. „Es geht bei den Einsätzen darum, Beweismittel zu sichern, die den dringenden Tatverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung an Fahrzeugen untermauern“, so die Sprecherin weiter. Verdächtig seien zwei Männer im Alter von 30 und 43 Jahren. Haftbefehle seien nicht ergangen.

Hintergrund ist eine Brandserie im Norden von Neukölln seit dem Dezember 2020, für die die Polizei Berlin zur Aufklärung eine eigene Ermittlungseinheit gegründet hat. Es handelt bei den Ermittlungen um 18 Autobrände, an elf Orten. Nach Recherchen der Berliner Zeitung wohnen in einer durchsuchten Wohnung Mitglieder eines arabischen Clans, genauer Mitglieder der Clan-Familie R. Der Einsatz ist noch nicht beendet.