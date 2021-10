Berlin - Mit der Veröffentlichung von Bildern sucht die Polizei Berlin nach einem obdachlosen Mann, der sich sexuell an einer Frau vergangen haben soll. Der Verdächtige soll in der Nacht vom 26. auf den 27. Juli 2021 in einem Berliner Park eine Frau unter Anwendung von Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen haben.

Wie die Polizei mitteilt, ist der Mann vermutlich osteuropäischer Herkunft. Sein Alter wird mit 20 bis 25 Jahren angegeben. Er hat eine schlanke Statur und schütteres, braunes Haar. Er trug zur Tatzeit einen größeren schwarz- orangen Rucksack.

Die Berliner Polizei fragt: Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder zu seinem Aufenthaltsort machen?

Wer kann weitere sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Landeskriminalamts 134 unter der Rufnummer 030/4664913402 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.