Berlin - Seit fast sieben Monaten sucht die Polizei nach einem vermissten Mädchen aus Sachsen-Anhalt. Ermittlungen haben ergeben, dass sich die 15-jährige Miriam El-Hatini in Berlin aufhalten könnte. Daraufhin veröffentlichte die Berliner Polizei am Mittwoch zwei Fotos der Vermissten. Ermittler waren in dem Fall nicht weitergekommen und hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Das Mädchen war im Juni 2021 als vermisst gemeldet worden. Nähere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Die 1,70 Meter große Miriam wirke wie eine 19- bis 21-Jährige, erklärte eine Polizeisprecherin. Sie hat dunkelblond gefärbte Haare und braune Augen. Sie trägt aber gerne farbige Kontaktlinsen, so die Sprecherin weiter. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat das Mädchen gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes in Berlin-Tiergarten unter der Telefonnummer 0304664912444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Polizei Berlin So präsentiert sich die 15-Jährige auf Facebook.