Zwei Frauen haben am Freitagabend einen Passanten in Berlin-Spandau mit einem Messer angegriffen. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 20.30 Uhr im Lindensteg am Lindenufer. Ein 21-jähriger Fußgänger sei dort von zwei Frauen mit einem Messer angegriffen worden. Sie verletzten ihn am Hals sowie am Oberkörper.

Während das Duo flüchtete, wurde der Verletzte am S-Bahnhof Spandau von einer Passantin entdeckt, die sich gemeinsam mit alarmierten Einsatzkräften der Polizei um ihn kümmerte. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in eine Klinik, in welcher er stationär aufgenommen wurde.

Noch unklar ist, warum die Tatverdächtigen den Mann angegriffen hatten. Die Polizei ermittelt.