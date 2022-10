Die Polizei wird am kommenden Mittwoch und Freitag auf dem Sprengplatz im Grunewald Sprengungen zur Munitionsvernichtung durchführen. Dies teilte die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit. An beiden Tagen soll gegen 10 Uhr die Avus (BAB A 115) zwischen den Anschlussstellen Hüttenweg und Nikolassee kurzzeitig in beide Richtungen für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden.

Anfang August kam es zu einem Waldbrand auf dem Gelände des Sprengplatzes. Nun müssen dort Bomben und Munition gesprengt werden, die als nicht mehr sicher eingestuft werden. Ende August kam es bereits zu gezielten Sprengungen, auch dort war die Autobahn zeitweise gesperrt.