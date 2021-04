Werder (Havel) - Die Brandenburger Polizei hofft bei der Suche nach dem vermissten 37-jährigen René S. aus Werder (Havel) auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wie die Polizei mitteilte, wurde René S. zuletzt am frühen Mittwochmorgen in einer Wohnung in Werder gesehen. Er hatte an diesem Tag angekündigt, zu einer Angehörigen in Potsdam-Marquardt zu fahren. Doch dort kam er nie an. Bisherige Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass der etwa 1,80 Meter große Mann möglicherweise mit einem schwarzen Renault Megane mit dem Kennzeichen PM-TR 2206 unterwegs sein könnte. Er trägt dunkelbraune mittellange Haare.

Der Vermisste ist schwer krank

Der 37-Jährige ist nach Angaben der Polizei schwer krank. Es sei deshalb nicht ausgeschlossen, dass er sich etwas antut. Eine großangelegte Suche mit Polizeihubschrauber und Mantrailer-Hund brachte bisher keinen Erfolg.

Hinweise zu dem Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Potsdam unter der Telefonnummer 0331 5508 0 oder jede andere Dienststelle entgegen.