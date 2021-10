Berlin - Die Polizei Berlin sucht seit zwei Tagen nach einer vermissten Frau. Da die 32-Jährige sich in der Stadt nicht auskennt und auf Medikamente angewiesen ist, könnte sie in großer Gefahr sein, erklärte eine Polizeisprecherin. Ermittler der Vermisstenstelle haben am Dienstagabend ein Foto von Suzana Sain veröffentlicht. Sie hoffen nun, dass sie bei der Suche Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten.

Nach Angaben der Polizei war die Serbin nach Berlin gereist, um jemanden zu besuchen. „Sie ist weder ortskundig noch der deutschen Sprache mächtig“, so die Sprecherin. Laut den Ermittlern wurde die Frau am Sonntag gegen 18.30 Uhr zuletzt am parkseitigen Ausgang des S-Bahnhofs Tiergarten gesehen. Sain ist psychisch beeinträchtigt und benötigt täglich Medikamente.

Polizei Berlin Die Polizei sucht seit Sonntag nach dieser Frau. Am Tag ihres Verschwindens trug sie jedoch andere Kleidung.

Am Tag ihres Verschwindens soll sie eine graue Stoffhose, eine schwarze Jacke und weiße Sportschuhe getragen haben. Bis auf ihren Ausweis soll die etwa 1,75 Meter große Frau keine weiteren persönlichen Gegenstände mit sich führen. Sie hat laut Polizei kurze Haare, braune Augen und eine korpulente Statur.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer hat die Vermisste nach ihrem Verschwinden am 24. Oktober 2021 gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Vermisstenstelle des Landeskriminalamtes unter der Telefonnummer 030/4664912444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.