Berlin - In einem achtgeschossigen Wohnhaus im Loschwitzer Weg in Berlin-Staaken haben am Sonntagabend mehrere Kellerverschläge gebrannt. Die Feuerwehr rückte mit 44 Einsatzkräften an, wie sie auf Twitter mitteilte.

Der Brand konnte schnell gelöscht werden, der Kellerbereich wurde belüftet. Menschen waren nach Angaben der Feuerwehr nicht in Gefahr. Zur Brandursache teilte die Feuerwehr nichts mit.

Update:

Mehrere Kellerverschläge brannten in einem 8-gesch. Wohngebäude. Der Brand konnte schnell mit 2 C-Rohren gelöscht werden und der Kellerbereich wurde belüftet. Personen waren nicht in Gefahr, verletzt wurde niemand. Der Einsatz ist jetzt beendet. #EstuK #GoodJob pic.twitter.com/uAIY49Euks — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) January 2, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz