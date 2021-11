Berlin - Unbekannte haben in Berlin-Steglitz einen Geldautomaten aus der Verankerung gelöst und gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr ein Transporter gegen 1 Uhr auf ein Tankstellengelände in der Körnerstraße. Zwei Personen stiegen aus, lösten das Gerät aus der Verankerung und luden es in ein Fahrzeug. Es laufen Ermittlungen wegen schweren Diebstahls.

