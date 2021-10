Berlin - In Berlin-Neukölln ist in der Nacht offenbar ein Streit eskaliert. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es gegen 21.40 Uhr am Donnerstagabend an der Ecke von Fuldastraße und Karl-Marx-Straße zu einer Prügelei gekommen sein. Etwa 20 Personen seien an den Ausschreitungen beteiligt gewesen.

Die Berliner Polizei soll die Auseinandersetzung mit Reizgas aufgelöst haben. Mindestens drei Personen mussten durch Sanitäter der Berliner Feuerwehr behandelt werden. Was der Auslöser für den Streit gewesen sein könnte, war zunächst nicht bekannt.