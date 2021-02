Berlin - Bei einer Schlägerei in Tempelhof ist am Mittwochabend ein 17-Jähriger mit einem Messer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Gruppe von fünf Jugendlichen gegen 18 Uhr in der Paradestraße auf einen 15-Jährigen getroffen, der dort in Begleitung zweier jugendlicher Mädchen unterwegs war. Es entstand eine verbale Auseinandersetzung, in deren Folge auf den 15-Jährigen eingeschlagen worden sein soll. Daher soll er ein Messer gezogen und einen 17-Jährigen damit schwer verletzt haben.

Wer wen in welcher Reihenfolge angriff, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Laut Zeugen soll der 15-Jährige dann weggerannt sein. Der Gruppe sei es dann noch gelungen, ihm das Messer wegzunehmen, anschließend sei er geflüchtet. Alarmierte Polizeikräfte nahmen die fünf beteiligten Jugendlichen noch in der Nähe des Tatortes fest.

Der verletzte 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er operiert und anschließend stationär aufgenommen werden musste. Die vier anderen Beteiligten konnten Angaben zu dem 15-Jährigen machen, der gegen 18.40 Uhr an der Anschrift seiner Freundin im Badener Ring festgenommen wurde. Zuvor musste auch er in einem Krankenhaus behandelt werden, da er unter anderem Gesichtsverletzungen erlitten hatte.