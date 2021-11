Berlin - Ein dunkelhaariger Mann steht angelehnt an einer Wand und lacht. Die Aufnahmen stammen aus einem Tattoo-Studio in der Isoldestraße in Berlin-Friedenau. Der abgebildete Unbekannte soll zusammen mit einem Komplizen am Sonntag, 13. Juni, gegen 18 Uhr in das Geschäft eingebrochen sein, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden Männer sollen mehrere hochwertige Tätowier-Maschinen gestohlen haben.

Durch die Veröffentlichung der Bilder erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise zu den Tätern. Die Männer sind laut Polizei zwischen 25 und 35 Jahre alt. Der erste Verdächtige (Bild oben rechts) sei weitaus kleiner als sein Komplize. Er habe einen dunklen Teint sowie auffällig stark ausgeprägte, dunkle Augenbrauen. Der zweite Verdächtige sei in etwa gleich alt. Er sei Brillenträger und habe kurzgeschorene Haare.

Polizei Berlin Der zweite Verdächtige ist ein großer Schlaks mit abrasierten Haaren.

Die Ermittler fragen: Wer kennt die beschriebenen Männer und kann Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort machen? Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 030/4664472110 sowie unter 030/4664471100 entgegen.