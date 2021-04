Mellensee - In Mellensee (Landkreis Teltow-Fläming) hat es in der Nacht zum Ostersonntag gebrannt. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Nach ersten Erkenntnissen wurden vier Personen verletzt, zwei davon schwer. Es soll sich um schwere Brandverletzungen handeln. Vor Ort waren zwei Rettungshubschrauber und mehrere Notarztfahrzeuge im Einsatz. Wie Zeugen berichteten, wurden die Schwerverletzten in das Brandverletztenzentrum nach Berlin-Marzahn geflogen.

Foto: Morris Pudwell Verletzte wurden mit Rettungshubschraubern in das Brandverletztenzentrum nach Berlin-Marzahn geflogen.

Nach bislang unbestätigten Meldungen soll es eine Explosion oder Verpuffung gegeben haben. Möglicherweise ist ein gasbetriebener Heizstrahler explodiert. Einzelheiten zur Brandursache sind noch nicht bekannt. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.