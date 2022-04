In Tempelhof-Schöneberg ist es am Sonntagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, ereignete sich die Tat offenbar in einem Hochhaus in der Nahariyastraße im Ortsteil Lichtenrade. Die Berliner Polizei sperrte den Bereich mit Flatterband ab, heißt es.

Das Opfer soll in einen Spätkauf geflüchtet sein. Dortiges Personal soll Erste Hilfe bis alarmierte Rettungskräfte eintrafen geleistet haben. Hinzugeeilte Kräfte einer Einsatzhundertschaft suchten die nähere Umgebung nach dem Tatmittel ab, so Zeugen. Das Opfer wurde in einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Details sind noch nicht bekannt.