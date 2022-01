In Berlin-Tiergarten ist es im Kreuzungsbereich der Stülerstraße / Klingelhöferstraße in der Nacht zu Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie Reporter der Berliner Zeitung berichten, soll die Ampelanlage zum Zeitpunkt des Unfalls außer Betrieb gewesen sein. Nach ersten Informationen von vor Ort, kam ein Fahrer eines weißen Mercedes aus Richtung Hofjägerallee und rammte einen schwarzen BMW, der aus der Stülerstraße gekommen sein soll. Der Aufprall soll so heftig gewesen sein, dass der weiße Mercedes in eine Haltestelle schleuderte und diese beinahe vollständig zerlegte, über den Mittelstreifen flog und im Gegenverkehr zum Stillstand kam.

Morris Pudwell Die nach einem Unfall völlig demolierte Haltestelle in Berlin-Tiergarten.

Insgesamt sollen fünf Insassen aus beiden Fahrzeugen verletzt worden sein. Über die Art und schwere der Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Die Verletzten kamen alle in umliegende Krankenhäuser. Die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts ermitteln und werden den Fall an ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übergeben. Die beiden Fahrzeuge wurden für ein technisches Gutachten von der Polizei sichergestellt.