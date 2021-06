Berlin - Nach einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer am Freitag, den 18. Juni, in Berlin-Pankow sucht die Polizei nach Zeugen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war ein 60-jährige Motorradfahrer gegen 15.25 Uhr im Pankower Ortsteil Malchow im Blankenburger Pflasterweg in Richtung B2 unterwegs, als er in einer Kurve aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam, den Bordstein touchierte und dann gegen einen Baum prallte.

Aufgrund der sich dabei zugezogenen schwersten Verletzungen verstarb er noch am Unglücksort. Für die Arbeiten an der Unfallstelle war die Straße bis etwa 20 Uhr für den Verkehr vollständig gesperrt, wovon auch die Buslinie 154 betroffen war.

Die Polizei Berlin fragt jetzt: Wer hat den Unfall auf dem Blankenburger Pflasterweg am Freitag, den 18. Juni 2021 gegen 15.20 Uhr gesehen und kann sachdienliche Angaben machen?

Hinweise bitte an den Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 (Nord) in 13156 Berlin-Niederschönhausen, Idastraße 6, unter den Rufnummern (030) 4664-172800 oder -172801 oder an jede andere Polizeidienststelle.