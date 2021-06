Berlin - In Berlin-Köpenick ist es am Mittwoch zu einem tragischen Unglück gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war eine ältere Frau auf dem Rewe-Parkplatz am Allende-Center von einem Lastwagen überrollt worden. Der Lkw-Fahrer hatte laut Zeugenaussagen am Wareneingang des Supermarktes rangiert, als es zu dem Zusammenstoß kam.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr wurden daraufhin um 11.27 Uhr zur Unfallstelle an der Pablo-Neruda-Straße gerufen. Doch für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Seniorin hatte zu schwere Kopfverletzungen erlitten.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, sei bisher noch unklar. Die Polizei nannte zunächst keine weiteren Details. Die Ermittlungen am Unfallort laufen noch. Auch das genaue Alter verstorbenen Frau sei noch nicht eindeutig geklärt, hieß es.