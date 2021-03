Berlin - In Berlin ist am Donnerstagmorgen erneut eine Radfahrerin ums Leben gekommen, nachdem sie von einem Lastwagen erfasst wurde. Der Verkehrsunfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um 8.40 Uhr an der Oderstraße/Ecke Siegfriedstraße in Neukölln. Die Frau verstarb noch am Unfallort.

Wie es zu der Kollision kam, teilte die Polizei auf Anfrage nicht mit. Dies müsste erst noch untersucht werden, hieß es. Gutachter und Kriminaltechniker seien vor Ort und ermittelten. Die Unfallaufnahme könne noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund sei der Kreuzungsbereich gesperrt.

Radfahrer in Berlin leben gefährlich: Im vergangenen Jahr kamen 17 Radfahrinnen und Radfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Mehrfach spielten dabei abbiegende Lastwagen eine Rolle. Insgesamt gab es 50 Verkehrstote im Jahr 2020.