Berlin - In Berlin-Mitte hat es am Samstagabend einen Tötungsdelikt gegeben. Wie die Polizei am Sonntagmorgen bestätigte, ereignete sich der Vorfall auf der Schulstraße im Stadtteil Wedding. Dort wurde am späten Abend ein lebloser Mann auf der Straße gefunden. Er soll schwere Verletzungen aufgewiesen haben.

Augenzeugen berichten von weinenden Angehörigen. Die Kriminaltechnik habe vor Ort den Leichnam und ein geparktes Auto auf der gegenüberliegenden Seite untersucht.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen der Tat. Eine Mordkommission sei eingesetzt worden. Über die Identität des Toten war zunächst nichts bekannt.

Mehr Infos in Kürze.