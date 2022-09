Eine 19-Jährige ist Dienstagnachmittag bei einem Polizeiabschnitt erschienen und hat Anzeige gegen einen Polizeibeamten erstattet. Nach ihren Angaben soll ein Polizist sie bei dem Einsatz herabwürdigend behandelt und beleidigt haben. Zudem sei sie durch die polizeilichen Maßnahmen verletzt worden. Die Ermittlungen hierzu hat das Landeskriminalamt übernommen.

Der betreffende Einsatz fand am Sonntagmorgen statt, bei dem die Polizei einen 23-Jährigen im Treptower Park festnahm. Zuvor hatte sich eine Prügelei zwischen zwei Personengruppen ereignet, weshalb die Polizei verständigt wurde.

19-Jährige wirft mit Trinkbecher nach Polizistin

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte soll der 23-Jährige die Polizisten beleidigt und weggestoßen haben, das als Anlass für die Festnahme galt. Während dieser Maßnahme wurde eine 19-Jährige offenbar übergriffig, indem sie versuchte, die Dienstkräfte zu schlagen. Außerdem soll sie einen Trinkbecher an den Kopf einer Polizistin geworfen haben.

Die 19-Jährige wurde zu Boden gebracht und ebenfalls festgenommen, wogegen sie sich erheblich mit Bissen und Tritten wehrte, so die Polizei. Anschließend spuckte sie nach den Einsatzkräften und beleidigte diese. Sie kam in einen Polizeigewahrsam, so wie ihr 23-jähriger Begleiter. Dort wurde ihr Blut entnommen. Beide wurden inzwischen entlassen.