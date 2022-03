Ein dunkelgekleideter Mann mit hoher Stirn spaziert lächelnd durch Berlin-Moabit. Die Berliner Polizei ist sich sicher: Der etwa 25- bis 40-jährige Unbekannte soll kurz zuvor eine Apotheke an der Turmstraße überfallen haben. Der Vorfall liegt bereits zweieinhalb Monate zurück. Da die Ermittler in dem Fall jedoch nicht weiterkommen, hat die Behörde am Dienstag Aufnahme aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.

Der abgebildete Mann ist demnach dringend tatverdächtig, am Vormittag des 31. Dezember 2021 um 11.10 Uhr einen 26-jährigen Angestellten der Apotheke unvermittelt mit einem Messer bedroht zu haben. Mehrere Kundinnen und ein Kind mussten mit ansehen, wie der Räuber den jungen Mann anschrie und Bargeld forderte. Laut Polizei habe er in gebrochenem Deutsch gesprochen. Trotz der bedrohlichen Situation kam der Apotheker der Aufforderung nicht nach. Daraufhin griff der Verdächtige selbst in die Kasse und flüchtete anschließend in Richtung Ottostraße.

Flucht: Räuber verschwindet in einem Hauseingang

Der 26-jährige Angestellte nahm noch die Verfolgung des etwa 1,80 Meter großen Räubers auf. Dabei beobachtete er, wie der Verdächtige bis zur Jagowstraße eilte, wo er in einem Hauseingang eines Mehrfamilienhauses verschwand und die Tür hinter sich zuzog. Auch Ermittlungen in dem Haus brachten bisher keinen Erfolg. Die Polizei hofft nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Polizei Berlin Eine Überwachungskamera filmte den Verdächtigen.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zu seiner Identität oder zu seinem Aufenthaltsort machen? Wer hat die Flucht zwischen Turm- und Jagowstraße beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0304664273110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.