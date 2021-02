Berlin - Auf dem Berliner Kurfürstendamm ist am Freitagvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Mehrere bewaffnete Täter haben Geldkassetten erbeutet und sind geflüchtet, wie ein Polizeisprecher der Berliner Zeitung bestätigt. Zwei Wachleute wurden dabei mit Reizgas verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob auch geschossen wurde, ist noch unklar. Der Überfall geschah vor einer Bank an der Ecke Bleibtreustraße. Der Alarm ging bei der Polizei gegen 10 Uhr ein.

Auf einem Video, das der Berliner Zeitung vorliegt, sind vier Täter zu sehen. Sie tragen orangefarbene Warnwesten und erinnern auf den ersten Blick an Mitarbeiter der BSR. Ob die Täter sich bewusst als BSR-Mitarbeiter getarnt haben, ist unklar.

Unsere Einsatzkräfte wurden gegen 10 Uhr zu einer Bank Kurfürstendamm/Ecke Bleibtreustr. alarmiert, wo es zu einem Überfall auf einen Geldtransporter gekommen sein soll. Zwei Sicherheitsmitarbeiter sind nach ersten Erkenntnissen verletzt. Mehrere Täter sind flüchtig.

Dann ist auf dem Video zu sehen, wie die Männer einen weißen Sack von dem Geldtransporter wegziehen, wie er etwa zum Abtransport von Bauschutt verwendet wird. Dann bricht das Video ab.

Tatfahrzeug nach ersten Erkenntnissen in Brand gesteckt

Foto: Morris Pudwell Einsatzkräfte der Polizei stehen an einem ausgebrannten Autowrack in der Bessermerstraße. Es soll sich um das Fluchtfahrzeug der Kudamm-Räuber handeln. Die Polizei überprüft das Wrack derzeit.

Die Polizei untersucht zur Stunde zwei abgestellte Autos, bei denen es sich um die Fluchtfahrzeuge handeln könnte. Ein Auto befindet sich in der Urbanstraße. Das andere ist ausgebrannt und steht in der Schöneberger Bessemerstraße. Die Ermittlungen konzentrieren sich derzeit auf das Auto in Schöneberg. Die Polizei will im Laufe des Freitags weitere Informationen bekanntgeben.