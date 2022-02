Die Polizei fahndet nach einen Unbekannten, der in Berlin-Charlottenburg einen Mann ausgeraubt haben soll. Wie die Behörde am Montag mitteilte, hatte das Opfer am 23. Juli 2021 um 0.35 Uhr U-Bahnhof Adenauerplatz einen Zug der Linie U7 verlassen. Als er mit seinem Mobiltelefon in der Hand mit einer Rolltreppe fuhr, habe der gesuchte Verdächtige ihn unvermittelt von hinten angegriffen.

Nach Angaben der Berliner Polizei habe der Täter den 28-Jährigen so heftig gewürgt, dass dieser sein Handy fallen ließ. Der Angreifer habe sich das Telefon gegriffen und sei anschließend mit der Beute geflüchtet. Das Opfer wurde durch die Attacke leicht am Hals verletzt.

Polizei: Gesuchter Räuber könnte ein Obdachloser sein

Da die Ermittler in dem Fall nicht weiterkommen, hat die Polizei am Montag Bilder aus den Überwachungskameras veröffentlicht. Der darauf abgebildete Verdächtige wird auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er ist etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er hat mittellanges, dunkelblondes, zerzaustes Haar und könnte laut Polizei dem Obdachlosenmilieu angehören. Zur Tatzeit war er mit mit einem rot-blau-weiß-gestreiften Pullover bekleidet, der am linken Arm zerrissen war.

Ermittler fragen: Wer kennt den abgebildeten Mann, kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Unbekannten machen? Wer hat die Tatvorbereitung oder die Flucht beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 unter den Telefonnummern 0304664273130 (zu Bürodienstzeiten) und 0304664271100 (außerhalb der Bürodienstzeiten) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.