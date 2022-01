Berlin - Ein junge Frau posiert geschminkt auf einer Couch. Dann versendet sie das Selfie über soziale Medien an einen 27-jährigen Berliner. Sie flirtet mit dem Mann, gibt sich als „Leonie“ aus und gewinnt sein Vertrauen. Als er sie abends zu sich einlädt, stehen plötzlich vier vermummte Männer vor seiner Tür und rauben ihn aus. Am Mittwoch hat die Polizei nun ein Foto der mutmaßlichen Komplizin der Räuber veröffentlicht. Ermittler hoffen nun auf Unterstützung aus der Bevölkerung.

Der Überfall ereignete sich bereits am Abend des 26. November 2020 in Prenzlauer Berg. Nach Angaben der Polizei soll gesuchte Frau um kurz nach 21 Uhr während des Dates heimlich an die Wohnungstür gegangen sein, um ihre mutmaßlichen Mittäter reinzulassen. Wie das Opfer den Ermittlern später erzählte, standen plötzlich vier Vermummte vor ihm, die ihn mit einer Pistole bedrohten. Sie sollen den 27-Jährigen gewaltsam zu Boden gebracht und anschließend gefesselt haben, so die Polizei.

Räuber stehlen auch das Auto – Opfer kann sich selbst befreien

Die Räuber sollen ein Mobiltelefon, Geld und den Autoschlüssel mitgenommen haben. Anschließend flüchteten sie zusammen mit der Frau. Dabei nahmen sie auch den Pkw des Mieters mit. Das gefesselte Opfer konnte sich selbständig befreien und über Nachbarn die Polizei alarmieren. Da die Ermittler in dem Fall bisher nicht weiterkamen, ist „Leonie“ die einzige heiße Spur. Der 27-Jährige hatte sie wenige Tage vor dem Überfall in den sozialen Netzwerken kennengelernt. Ob es sich bei der Bande um Serientäter handelt, war zunächst unklar.

Die Ermittler der Kriminalpolizei fragen: Wer kennt die abgebildete Frau? Wer kann Angaben zur ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsorten machen? Wer hat Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0304664173131 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.