Die Berliner Polizei hat seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine insgesamt 15 prorussische Demos mit 1153 Demonstranten in der Hauptstadt gezählt. Das gab die Senatsinnenverwaltung auf Anfrage des Abgeordneten und CDU-Generalsekretärs Stefan Evers bekannt. Das Dokument ist noch nicht veröffentlicht und liegt der Berliner Zeitung vor. Die größte prorussische Kundgebung bisher war der Autokorso am 3. April mit 900 Teilnehmern quer durch die Stadt. Das Motto der sehr umstrittenen Demo damals: „Keine Propaganda in der Schule, Schutz für russischsprechende Leute, keine Diskriminierung“ Ein zweiter Autokorso, geplant am 24. April unter ähnlichem Motto, wurde abgesagt.

Die zweitgrößte prorussische Kundgebung bisher fand in Berlin am 5. März statt. 120 Menschen trafen sich auf dem Platz des 18. März, direkt vor dem Brandenburger Tor. Zur den übrigen 13 prorussischen Demos kam laut Polizei jeweils nur eine zweistellige oder gar einstellige Teilnehmerzahl. Details zu den Teilnehmern, wie Radikalität oder politische Gesinnung, gibt der Senat nicht bekannt.

Polizei: „Sensible Gefährdungslage“ für 8. und 9. Mai in Berlin

Die Unterstützung für die Ukraine hält in Berlin weiter an: Fast täglich gibt es laut Polizei Demos in Berlin, bei denen entweder ein Ende des Krieges oder die Unterstützung für die Ukraine gefordert wird. Auch reisen Berliner in die Ukraine, um das Land gegen Russland an der Front zu verteidigen. Die Senatsinnenverwaltung ist bisher ein Kämpfer bekannt, der in Berlin mit seiner Wohnung gemeldet ist. Ob es noch mehr Berliner Kämpfer gibt, ist unklar.

Die Polizei ist wegen des Krieges besonders auf der Hut, beurteilt regelmäßig die Gefährdungslage und bewacht laut Senat seit dem 8. April die Sowjetischen Ehrenmale. Auch im Hinblick auf den 8. Mai (Tag der Befreiung) und den 9. Mai (Tag des Sieges) bereiten sich die Einsatzkräfte besonders vor. Etliche Demos wurden angemeldet – pro Ukraine und pro Russland. Die Einsatzkräfte weisen darauf hin, dass sie dem Neutralitätsgebot unterliegen. Die Behörden sprechen für beide Tage von einer„ sensiblen Gefährdungslage“. Russische oder ukrainische Fahnen sind an den Ehrenmalen an beiden Tagen verboten. Genau wie Georgsbänder und Uniformen oder Uniformteile, auch in abgewandelter Form. Ausgenommen davon sind Diplomaten und Veteranen.

Stefan Evers von der CDU ist der Meinung, dass Berlin zu wenig Transparenz schafft und wirft dem Senat Unkenntnis in Bezug auf Putin und Russland vor. Evers sagte der Berliner Zeitung: „Ich hoffe sehr, dass die Versäumnisse der Innenverwaltung nicht dazu führen, dass Putinisten das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkrieges bestimmen. Die CDU Berlin wird jedenfalls alles dagegen tun, damit dies nicht geschieht – auch indem wir mit russischen, ukrainischen und belarussischen Menschenrechtlern am Sowjetischen Ehrenmal gegen Putins Angriffskrieg demonstrieren. “