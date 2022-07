In Berlin-Heinersdorf wurde am Sonntagmorgen eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr gegen 11.45 Uhr ein 30-jähriger Radfahrer die Malchower Straße von der Blankenburger Straße kommend in Richtung Wildstrubelpfad und stieß mit der 81-jährigen Frau zusammen, die die Fahrbahn überquerte. Der Fahrradfahrer und die Passantin stürzten.

Alarmierte Rettungsgeräte brachten die Seniorin mit lebensgefährlichen Kopf- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrradfahrer wurde leicht am Bein verletzt und wollte sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung begeben.

Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Malchower Straße in Höhe des Unfallortes bis kurz vor 13 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.