Einparkender Autofahrer fährt E-Scooter-Fahrerin in Hellersdorf an

In Hellersdorf ist es am Montag zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einer E-Scooter-Fahrerin gekommen. Die Frau wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Ein Autofahrer hat am Montagnachmittag in Hellersdorf eine E-Scooter-Fahrerin verletzt. Der Autofahrer war nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag mit seinem Wagen in der Alten Hellersdorfer Straße in Richtung Landsberger Chaussee unterwegs.

Vor einigen Geschäften wollte er einparken. Dabei soll er rückwärts auf den Fahrradweg gefahren sein und die 24-jährige E-Scooter-Fahrerin erfasst haben, die gerade dort entlangfuhr. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß einige Meter durch die Luft geschleudert und blieb auf dem Radweg liegen.

Rettungskräfte und eine Notärztin versorgten sie vor Ort, danach wurde die 24-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.