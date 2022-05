In Berlin am Mariendorfer Damm Höhe Reißeckstraße ist am Donnerstagabend ein Mercedes in die Beifahrerseite eines Audi-SUV gekracht. Wie Reporter von vor Ort berichten, wurden bei dem Unfall drei Insassen verletzt. Anschließend wurden die Verletzten in umliegende Krankenhäuser transportiert, so Zeugen. Am Unfallort sammelten sich offenbar Schaulustige. Zur Unfallursache ermitteln derzeit die Beamten des örtlichen Polizeiabschnitts.

