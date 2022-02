Nach einem Verkehrsunfall in Berlin-Dahlem ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin gestorben. Wie die Polizei Berlin nach ersten Ermittlungen mitteilt, fuhr der 27-jährige Fahrer eines Sattelzuges gegen 11 Uhr von einer Baustelle in der Saargemünder Straße und wollte nach links Richtung FU Berlin abbiegen.

Dabei erfasste der Lkw-Fahrer die Frau, die mit ihrem Rad auf dem Fahrradstreifen der Saargemünder Straße in Richtung Clayallee fuhr, mit seinem Fahrzeug. Die Radfahrerin geriet unter die Zugmaschine und verstarb am Unfallort. Der 27-Jährige erlitt einen Schock und wurde medizinisch betreut. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei Berlin hat die Untersuchungen am Unfallort und die noch andauernden Ermittlungen übernommen. Während der Unfallaufnahme war die Saargemünder Straße zwischen Clayallee und Bitscher Straße bis 15.15 Uhr gesperrt.

Alter und Herkunft der verstorbenen Frau sind der Polizei Berlin bekannt. Da die Angehörigen des Opfers noch nicht benachrichtigt sind, hält die Polizei weitere Informationen vorerst zurück.