Schildow - Auf der B96 bei Schildow ist es am Sonnabend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Nach ersten Erkenntnissen stießen ein Mercedes und ein Skoda in einer Kurve zusammen. Dabei wurde der Skoda seitlich regelrecht aufgeschlitzt. In dem Wagen saßen vier Personen, davon sollen zwei Frauen noch vor Ort gestorben sein.

Morris Pudwell Bei dem Unfall starben zwei Frauen vor Ort. Die Polizei ermittelt.

In dem Mercedes, der etwa 100 Meter weiter in den Straßengraben geschleudert wurde, saßen zwei Männer, heißt es. Beide sollen zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet sein und die Verletzten hilflos im Skoda zurückgelassen haben. Die Polizei konnte offenbar beide Männer in der Nähe des Unfallorts festnehmen. Der genaue Unfallhergang wird zurzeit ermittelt. Wie Zeugen von vor Ort berichten, war die Straße stundenlang gesperrt.