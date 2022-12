Hennigsdorf: Betonmischer stürzt in Kanal, Fahrer verletzt

Ein Betonmischer ist auf einem Betriebsgelände in Hennigsdorf im Berliner Nordwesten über eine Kaimauer gefahren und in den Veltener Stichkanal gekippt. Der 59 Jahre alte Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagmorgen verletzt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er konnte sich demnach selbst befreien.

Auf Twitter veröffentlichte die Brandenburger Polizei ein Foto, auf dem zu sehen war, wie das Fahrzeug nahezu senkrecht und mit dem Führerhaus voran im zugefrorenen Kanal steckte.

Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor. Laut einem Sprecher liefen Betriebsstoffe aus. Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus, zur Bergung des nicht beladenen Lastwagens kamen Kräne zum Einsatz. Auf den Schiffsverkehr habe der Vorfall keinen Einfluss gehabt, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Polizei ermittelt nun wegen Gewässerverunreinigung gegen den Fahrer.