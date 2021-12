Berlin - In Berlin-Köpenick ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie Reporter von vor Ort berichten, verlor der Fahrer eines Mazda 2 gegen 23.15 Uhr auf der Gehsener Straße Höhe Kaulsdorfer Straße in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über seinen Kleinwagen. Das Auto kam nach ersten Erkenntnissen nach rechts von der Fahrbahn ab und raste in das Heck eines geparkten Kleintransporters.

Morris Pudwell Das offenbar aus dem Auto herausgeschleuderte Kombiinstrument.

Die Wucht des Aufpralls war offenbar so stark, dass der Transporter noch mindestens zwei weitere Fahrzeuge zusammenschob. Über die genaue Anzahl der Fahrzeuginsassen, Art und Schwere möglicher Verletzungen ist derzeit noch nichts bekannt. Das Kombiinstrument des Mazda wurde bei dem Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert, heißt es. Der Tachometer soll als letzte Geschwindigkeit, bevor die Verbindung zum Fahrzeug getrennt wurde, knapp 80 km/h angezeigt haben.