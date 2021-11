Berlin - In Neukölln ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer verunglückt und dabei schwer verletzt worden. Wie Zeugen berichten, krachte der Motorradfahrer an der Kreuzung Treptower Straße/Kiehlufer gegen 20.10 Uhr in den hinteren Bereich der Fahrerseite eines stehenden Kleinwagens.

Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Fahrer des Pkws zuvor – verkehrsbedingt – aus der Straße Kiehlufer kommend, einen Überblick auf die Verkehrslage verschafft. Eben nun verkehrsbedingt konnte der Mann seine Fahrt nicht unmittelbar fortsetzen und musste anderen Verkehrsteilnehmern Vorfahrt gewähren.

Der Motorradfahrer verlor bei dem Unfall seinen Helm

Der Motorradfahrer, der nun aus der Treptower Straße auf den Kleinwagen zufuhr, soll seine Geschwindigkeit nicht verringert haben – obwohl er den Kleinwagen vermutlich schon aus weiter Ferne als Hindernis hätte erkennen müssen. Erst ein knappe Sekunde vor dem Aufprall reagierte der Motorradfahrer und startete einen Ausweichversuch, heißt es.

Morris Pudwell Das Motorrad, mit dem der Unfallfahrer in den Kleinwagen krachte.

Das Manöver missglückte und der Fahrer schlug in den hinteren Bereich des Kleinwagens ein. Während des Unfalls löste sich der Helm des Unfallfahrers und flog offenbar meterweit durch die Luft. Der Motorradfahrer wurde über 15 Minuten vor Ort in der Treptower Straße von Notfallsanitätern und einem Notarzt erstversorgt, bevor er weitere 20 Minuten später aus einem RTW in ein Krankenhaus transportiert werden konnte, so Zeugen.

Die Treptower Straße soll zwischen Werrastraße und Harzer Straße für die Zeit der Unfallaufnahme vollständig gesperrt gewesen sein. Die Buslinie 171 konnte offenbar ebenfalls nicht passieren.