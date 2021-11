Berliner Feuerwehr im Einsatz

Küche in Schöneberg in Flammen: 16 Anwohner in BVG-Bus betreut

Ungewöhnliche Maßnahme im Berliner Stadtteil Schöneberg: Nachdem in einer Küche das Feuer ausbrach, wurden Anwohner in einem Bus der BVG in Sicherheit gebracht.