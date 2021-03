Berlin - In Oberschöneweide im Bezirk Treptow-Köpenick hat bei einem Unfall am Samstagvormittag eine Seniorin schwere Verletzungen erlitten. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr die 85-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 11.25 Uhr den Radweg der Nalepalstraße von der Minna-Todenhagen-Brücke kommend in Richtung Wilhelminenhofstraße.

In Höhe der Hausnummer 169 soll die Seniorin nach Polizeiangaben hinter einem geparkten Lkw vom Radweg auf die Fahrbahn gefahren sein, vermutlich, um die Nalepalstraße zu überqueren. Dabei wurde sie vom Heck eines BVG-Busses verfasst. Die Radfahrerin stürzte und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Insassen des Busses wurden nicht verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.