Unfallflucht in Spandau: Zweijähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Spandau ist am Samstagabend ein Zweijähriger angefahren und dabei schwer verletzt worden. Die 87-Jährige Fahrerin des Unfallwagens soll nach ersten Ermittlungen eine rote Ampel überfahren haben. Der Junge wurde mit Verletzungen an Kopf und Armen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeiangaben zufolge ereignete sich der Unfall um kurz nach 19 Uhr auf der Charlottenburger Chaussee im Ortsteil Wilhelmstadt. Dort wollten Mutter und Kind die Straße überqueren, als die Seniorin trotz roter Verkehrsampel weiterfuhr und das Kind mit ihrem Wagen streifte. Den Sturz des Jungen habe die 87-Jährige zunächst offenbar nicht bemerkt. Erst nachdem eine Zeugin dem Unfallwagen hinterherfuhr und die Frau ansprach, kehrte die Seniorin zum Unfallort zurück.

Ein alarmierter Rettungswagen brachte den verletzten Zweijährigen umgehend in ein Krankenhaus. Die Ermittlung zum Unfallhergang dauern an. Gegen die 87-Jährige stellte die Polizei jedoch bereits eine Strafanzeige wegen des Verdachts der Unfallflucht.