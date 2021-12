Berlin - Ein Altenpfleger, der eine 92 Jahre alte Frau in ihrer Wohnung vergewaltigt und ermordet haben soll, muss sich ab Freitag vor dem Berliner Landgericht verantworten. Der 41-Jährige hatte die Seniorin als häusliche Pflegekraft versorgt. Die 92-Jährige war im Juli diesen Jahres von einem Angehörigen tot in ihrer Wohnung im Stadtteil Charlottenburg gefunden worden, wie die Polizei damals mitteilte. Noch am selben Tag sei der Pfleger in der Wohnung der Frau festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord, Vergewaltigung mit Todesfolge und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Sechs Verhandlungstage sind geplant.