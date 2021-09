Berlin - Die Polizei hat nahe eines wichtigen Verkehrskontenpunktes in Berlin einen Straßenabschnitt großräumig abgesperrt. Ein Passant hatte am Donnerstagnachmittag zwei verdächtige Sporttaschen an der Sonntagsstraße unweit des Bahnhofs Ostkreuz bemerkt und die Polizei alarmiert. „Da nicht klar ist, welche Gefahr von den Taschen ausgeht, sollen nun Spezialisten den Inhalt überprüfen“, sagte ein Polizeisprecher.

Um 15.40 Uhr hieß es, die Sprengstoffspezialisten vom Kriminaltechnischen Institut seien auf dem Weg zur Fundstelle. Es könne in dem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Bisher sei noch unklar, wie lange der Einsatz dauern werde und ob auch Wohnhäuser evakuiert werden müssten.