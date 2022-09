Ein herrenloser Koffer am Wittenbergplatz in Berlin-Schöneberg hat am Donnerstagabend für einen Polizeieinsatz gesorgt. Der Koffer befand sich auf dem Mittelstreifen der Tauentzienstraße gegenüber dem Kaufhaus des Westens (KaDeWe).

Die Tauentzienstraße wurde zwischen Nürnberger Straße und Wittenbergplatz in beide Richtungen gesperrt. Die Buslinien M19, M29 und M46 wurden zwischen den Haltestellen U Kurfürstendamm und An der Urania bzw. Motzstraße umgeleitet.

Oliver Wendt Der herrenlose Koffer, gegenüber das KaDeWe

Entschärfer des LKA röntgten den Koffer schließlich – er stellte sich als leer heraus. Nachdem die Polizei Entwarnung gegeben hatte, wurden die Sperrungen wieder aufgehoben. Die Busse fahren wieder.