Berlin - In der Nacht zu Mittwoch sind bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei in Berliner Bezirk Marzahn mindestens drei unbeteiligte Personen verletzt worden. Nach ersten Information aus der Nacht soll es bei einem Wendemanöver einer Zivilstreife der Polizei Berlin zu einem Unfall mit zwei bis dahin unbeteiligten Fahrzeug gekommen sein.

Gegen 22 Uhr wollten Beamte der Polizei zunächst die Insassen eines VW Passat Kombi an der Landsberger Allee kontrollieren. Der Fahrer des Autos gab jedoch Vollgas und versuchte zu entkommen. Eine Zivilstreife der Polizei wollte ihre Kollegen bei der Verfolgung des Verdächtigen unterstützen. Daher wendete der Fahrer des Polizeiautos auf der Landsberger Allee in Höhe Pyramidenring.

Unbeteiligter Fahrer muss der Polizei ausweichen und baut schweren Unfall

Der Fahrer eines herannahenden und eigentlich unbeteiligten Opels versuchte dem Polizeifahrzeug auszuweichen und verriss dabei das Lenkrad. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und rammte einen Ford Fiesta. Durch die Wucht des Zusammenpralls überschlug sich der Ford, landete auf dem Dach und prallte gegen einen Lichtmast. Mindestens drei Insassen wurden verletzt.

Alarmierte Notfallsanitäter versorgten die Verletzten und brachten sie anschließend in umliegende Krankenhäuser. An den unbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der von der Polizei verfolgte VW Passat-Fahrer konnte wenig später in der Poelchaustraße in Marzahn gestoppt werden. Der Mann und ein weiterer Insasse versuchten noch zu Fuß zu flüchten.

Einsatzkräfte der Polizei Berlin nehmen mindestens einen Mann fest

Mindestens einer der Männer konnten von den Einsatzkräften der Polizei Berlin jedoch gestellt und festgenommen werden. Warum der VW-Fahrer kontrolliert werden sollte und dabei zu fliehen versuchte, war zunächst unklar.

Der genaue Hergang des schweren Unfalls mit zwei den unbeteiligten Fahrzeugen ist nun Gegenstand von Ermittlungen einer Fachdienststelle der Polizei Berlin.