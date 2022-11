Verfolgungsjagd in Schöneberg: Mietwagen-Fahrer kracht in Autos

Bei seiner Flucht vor der Polizei hat der Fahrer eines Mietfahrzeuges in der Nacht zu Dienstag einen Verkehrsunfall in Berlin-Schöneberg verursacht. Wie die Polizei mitteilte, sei der 24-Jährige alkoholisiert gewesen.

Zunächst fiel das Auto um 2.15 Uhr Zivilpolizisten auf der Hauptstraße auf, als es mehrfach grundlos den Fahrstreifen wechselte. Als der Wagen kontrolliert werden sollte, raste das Auto davon, kollidierte aber kurz darauf in der Motzstraße mit drei geparkten Fahrzeugen. Die Wagen trugen erhebliche Schäden davon.

Der 24-jährige Autofahrer wurde festgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei ihm einen Wert von über 1,1 Promille. Zudem besitzt der Mann keinen gültigen Führerschein. Er erlitt bei dem Unfall Verletzungen am Rumpf und kam in ein Krankenhaus, wo ihm auch Blut abgenommen wurde. Die Polizei beschlagnahmte den Mietwagen. Die Ermittlungen dauern an.