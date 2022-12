Unfall in Berlin-Charlottenburg: 43-Jährige schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Westend im Stadtteil Charlottenburg ist am Mittwochabend eine Frau schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben war die 43-Jährige als Beifahrerin in der Nähe des Messegeländes unterwegs, als ein 31-Jähriger Verkehrsteilnehmer eine rote Ampel überfuhr und daraufhin mit dem Fahrzeug des Unfallopfers kollidierte.

Demnach befuhr der 31-Jährige mit seinem Pkw der Marke VW gegen 19.10 Uhr die Halenseestraße in Richtung Kaiserdamm und steuerte auf Höhe des Messedamms bei Rot in den dortigen Kreuzungsbereich, wo er mit dem Smart zusammenstieß, in dem sich auch die 43-Jährige befand. Die Beifahrerin wurde mit schweren Verletzungen an Rumpf und Kopf in ein Krankenhaus gebracht. Der 31-Jährige, sowie der 56-jährige Fahrer des Smarts, blieben unverletzt. Zum genauen Unfallhergang ermittelt die Berliner Polizei.