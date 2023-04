Unfall in Berlin-Lankwitz: Motorradfahrer schwer verletzt Ein Autofahrer nimmt einem Motorradfahrer die Vorfahrt. Der 53-Jährige kann nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzt. dpa

Der schwer verletzte Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Carsten Rehder/dpa

Berlin -Bei einem Verkehrsunfall in Steglitz-Zehlendorf wurde am Ostersonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Berliner Polizei am Montag mitteilte, war der 53-Jährige mit seinem Motorrad auf der Malteserstraße im Ortsteil Lankwitz unterwegs, als er mit mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.